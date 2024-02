Nach dem großen Aderlass in der Winterpause SV Hönnepel-Niedermörmter schlägt sich achtbar

Nicht nur, dass die SV Hönnepel-Niedermörmter die meisten Akteure des Teams, das in der Hinrunde schon alle Chancen auf den Klassenerhalt verspielt hatte, verloren hat. Von einer vernünftigen Vorbereitung auf den Rest der Saison konnte nicht einmal ansatzweise die Rede sein. Der Neuaufbau mit vielen Akteuren aus unteren Klassen litt zum einen darunter, dass die Trainingsbedingungen miserabel waren. Denn die Rasenplätze an der Düffelsmühle waren wegen des schlechten Wetters entweder gesperrt oder in einem denkbar schlechten Zustand. In der vergangenen Woche konnte das Team von Trainer Marcel Zalewski nur eine vernünftige Übungsarbeit absolvieren, weil es mittwochs den Kunstrasen des SV Rees nutzen darf. Zum Abschlusstraining am Freitag ging es dann mal wieder in die Soccerhalle.