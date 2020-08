Fußball-Testspiele : Müder RSV Praest schafft einen 4:0-Sieg

Jefferson Gola (am Ball) erzielte beim 2:2 im Testspiel gegen den BV Sturm Wissel beide Treffer des SV Rindern. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Niederrhein Trainer Roland Kock ist trotz des Erfolges gegen den A-Ligisten DJK SF Lowick II nicht zufrieden. SV Hönnepel-Niedermörmter verliert 0:3 gegen die SG Wattenscheid 09. SV Rindern trennt sich 2:2 vom BV Sturm Wissel.

Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter kassierte am Mittwochabend eine 0:3 (0:1)-Niederlage im Testspiel bei der SG Wattenscheid 09, die ihre Mannschaft während der vergangenen Saison aus finanziellen Gründen aus der Regionalliga zurückgezogen hat. Trainer Sven Schützek war nicht unzufrieden mit der Leistung, die sein Personal in der Partie beim westfälischen Oberligisten gezeigt hat. „Die Arbeit gegen den Ball war gut. Es ist uns aber auch aufgezeigt worden, woran wir jetzt in der Vorbereitung noch arbeiten müssen“, sagte Schützek.