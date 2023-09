Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter verliert nach bekanntem Strickmuster

Die Partie in Essen verlief nach fast schon bekanntem Strickmuster. Die SV Hönnepel-Niedermörmter, bei der Filip Curcic im Tor stand, weil Benedikt Schmitz (verletzt) und Canberk Cevirgen (gesperrt) ausfielen, gestaltete das Spiel ausgeglichen. Doch sie ging erneut leer aus, weil sie bei der Defensivarbeit in schöner Regelmäßigkeit patzt und in der Offensive zu harmlos ist. Auch in Steele fehlte bei einigen vielversprechenden Angriffen der letzte Zug zum Tor – oder der letzte Pass war nicht präzise genug.