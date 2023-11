Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter verliert auch das Duell der Kellerkinder

Nach der Pause war das Schlusslicht deutlich besser im Spiel und hätte den Ausgleich erzielen müssen. „Ich hatte den Ball schon im Tor gesehen“, sagte Trainer Marcel Zalewski mit Blick auf die kuriose Szene, als Mittelstürmer Dario Gerling das Spielgerät frei stehend aus fünf Metern Entfernung neben das Tor geschossen hatte (55.). Danach ließ die SV Hö.-Nie. weitere gute Gelegenheiten aus. Dies sollte sich rächen, denn Sterkrade-Nord sorgte in der 79. Minute für die Entscheidung. Özcan Baran, früher für die SV Hönnepel-Niedermörmter am Ball, setzte sich am Eckpfosten durch. Seine maßgerechte Flanke verwertete David Pop mit einer Direktabnahme zum 2:0.