Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter verlässt die Abstiegszone

Kalkar Der Landesligist setzt sich im Kellerduell mit dem SV Genc Osman Duisburg knapp durch. Der Gastgeber feiert einen wichtigen 2:1-Erfolg.

Jubelnd rissen die Spieler des Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter nach dem Abpfiff die Hände hoch. Sie hatten sich soeben auf eigenem Platz im Kellerduell mit 2:1 (1:1) gegen den SV Genc Osman Duisburg durchgesetzt und damit die Abstiegszone verlassen. „Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns“, sagte Trainer Thomas Geist. „Wir haben anfangs sehr kontrolliert gespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir besser und haben nichts mehr zugelassen.“

Im ersten Durchgang gab es lediglich drei nennenswerte Aktionen. Die erste führte in der 14. Minute zum 1:0 für die SV Hönnepel-Niedermörmter. Elidon Bilali erkämpfte sich forsch den Ball, passte zum schnellen Marvin Hitzek, der mit seinem Schuss dem Keeper keine Abwehrmöglichkeit ließ. Nur 300 Sekunden später agierte der gastgeber in der Defensive viel zu unentschlossen. Samet Sadlikar nahm Mass und glich zum 1:1 aus. Einen weiteren Treffer der Duisburger verhinderte Torwart Dominik Langenberg, der den Ball mit einem tollen Reflex über die Torlatte beförderte (41.).

1. FC Kleve will raus aus der Abstiegszone

Fußball : 1. FC Kleve will raus aus der Abstiegszone

In der 71. Minute spielte Baran Özcan den Ball nach außen auf Marvin Hitzek. Mit einem schnellen Antritt setzte sich dieser ab, passte flach in den Fünf-Meter-Raum und fand hier in Routinier Marko Cvetkovikj einen dankbaren Abnehmer, der souverän den Treffer zum 2:1 erzielte. Auch danach presste die SV Hö.-Nie. früh und beschäftigte den Gegner. Zählbares sprang aber nicht mehr heraus.