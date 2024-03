Fußball-Landesliga Ein kleines Erfolgserlebnis für die SV Hönnepel-Niedermörmter

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat in der Fußball-Landesliga in der Heimpartie gegen die DJK Blau-Weiß Mintard die erwartete Niederlage kassiert. Doch immerhin gab es ein kleines Erfolgserlebnis für das abgeschlagene Schlusslicht. Beim 1:3 (0:3) traf die Mannschaft zum ersten Mal in diesem Jahr in der Meisterschaft. Obed Boateng erzielte in der 75. Minute das Ehrentor für den Gastgeber. „Wir haben versucht, es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen“, sagte Marcel Zalewski, Trainer der SV Hö.-Nie., nach dem Abpfiff der Begegnung, in der die deutlich stärkere DJK schon in Halbzeit eins für klare Verhältnisse gesorgt hatte.