Fußball-Landesliga : SV Hönnepel-Niedermörmter verliert klar

Kalkar Die Mannschaft von Trainer Sven Schützek beginnt beim 0:3 bei Fichte Lintfort gut. Doch ein Fehler, der zum 0:1 führt, wirft das Team aus der Bahn.

Das Spiel begann für die SV Hönnepel-Niedermörmter noch vielversprechend. Am Ende gab es für den Fußball-Landesligisten bei Fichte Lintfort aber eine klare 0:3 (0:2)-Niederlage. Dabei hätte der Gast in der Anfangsphase in Führung gehen können. Doch Torjäger Marvin Ellmann, der trotz eines gerissenen Innenbandes im linken Fuß und eines Zehenbruchs im rechten Fuß mitwirkte, traf nur die Latte. „Er spielt trotz der Verletzungen, weil er einfach ein Fußballer mit Leidenschaft ist“, sagte Sven Schützek, Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter. Diese Einstellung fehlte dem einen oder anderem Kicker in seinem Team bei Schüt­zeks Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Deshalb ging der Gast leer aus.