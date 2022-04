Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter und SGE Bedburg-Hau tragen das Kreis-Derby aus

Die SGE Bedburg-Hau – hier Jordi van Kerkhof (l.) im Duell mit Elidon Bilali – gewann das Hinspiel klar mit 3:0. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau/Kalkar Am Sonntagnachmittag treffen die beiden Landesliga-Mannschaften in Bedburg-Hau aufeinander. Die Gäste wollen ihren guten Lauf fortsetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Mit vier Siegen aus sechs Liga-Partien hat sich die SV Hönnepel-Niedermörmter mächtig Luft im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga verschafft. So beträgt der Vorsprung aud den Abstiegsplatz elf, auf dem der TSV Meerbusch II mit einem Spiel weniger steht, nunmehr acht Punkte. Nun geht es am Sonntag, 15 Uhr, auswärts gegen die SGE Bedburg-Hau. Der Tabellennachbar hat zwei Zähler mehr auf dem Konto, allerdings zwei Partien weniger bestritten.

„In dieser Liga ist es in der Regel schwierig, von Favoriten zu sprechen. Mit den Ausnahmen SV Sonsbeck und Blau-Weiß Dingden tun sich die anderen Mannschaften nicht ganz so viel“, sagt Thomas Geist, Trainer der SV Hö.-Nie, die sich in der vergangenen Woche gegen BW Dingden mit 1:0 durchgesetzt und damit für ein Ausrufezeichen gesorgt hatte.

Der Coach hofft nun auf ein ausgeglichenes Derby. Sein Team habe unter der Woche gut trainiert, so Geist. „Am Donnerstag war es schwierig, wegen der vielen Windböen haben wir eine kürzere Einheit gemacht“, sagt der Trainer, der seit dem Jahreswechsel an der Düffelsmühle an der Seitenlinie steht. Er hat lobende Worte für die SGE von Trainer Sebastian Kaul übrig. „Was Sebastian Kaul in den vergangenen Jahren in Bedburg-Hau auf die Beine gestellt hat, ist aller Ehren wert. Dazu ist er noch ein ganz feiner Kerl“, sagt Thomas Geist.

SGE-Coach Sebastian Kaul spricht mit Blick auf das Derby von einem „besonderen Spiel“. „Nicht nur, weil sich die Klubs in unmittelbarer Nachbarschaft befinden, sondern auch, weil das Spiel mit Blick auf die Tabelle wichtig ist“, sagt Kaul. Die nächsten Partien gegen die SV Hö.-Nie., den TSV Meerbusch II sowie den VfL Tönisberg seien richtungsweisend für die SGE Bedburg-Hau. „Es gilt, den Abstand nach unten zu wahren. Gewissermaßen sind wir aktuell in einer schwierigen Situation. In diesem Jahr haben wir noch kaum Spiele absolviert, daher sind wir auch nicht im Spielrhythmus. Dem gegenüber steht die SV Hö.-Nie., die seit Wochen im Flow ist“, sagt Sebastian Kaul.

Er habe die Mannschaft vor einigen Wochen bei der Partie gegen TuS Fichte Lintfort beobachtet, die die SV Hö.-Nie. durchaus überraschend mit 2:1 gewann. „Hö.-Nie. ist eine sehr kampfstarke Mannschaft, die aber auch fußballerisch eine Menge draufhat. Thomas Geist hat dort einen ganz anderen Wind reingebracht, weshalb sie zu den besten Rückrundenmannschaften gehören“, so der SGE-Coach.