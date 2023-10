Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter tritt mit Rückenwind beim PSV Wesel an

Ein besonderes Augenmerk wird die SV Hö.-Nie. in der Partie auf einen jungen Angreifer in den Reihen des Gastgebers richten müssen. Max Mahn hat im bisherigen Saisonverlauf schon 16 Tore erzielt und vier Treffer vorbereitet. Der 19-Jährige stieß vor dieser Saison vom 1. FC Bocholt zum PSV Wesel. In seiner letzten Saison für die Westfalen ließ er auch schon aufhorchen, als er als A-Junior in der Grenzlandliga mit 31 Toren auf sich aufmerksam machte und in den erweiterten Kader des Regionalligisten aufrückte.