Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter trifft auf Ex-Coach Sven Schützek

Mehr Kellerduell geht nicht, wenn am Sonntag um 15 Uhr in der Fußball-Landesliga die Spielvereinigung Sterkrade-Nord und die SV Hönnepel-Niedermörmter in Oberhausen aufeinandertreffen. Der Gastgeber belegt in der Tabelle den vorletzten Rang, während die SV Hö.-Nie. mit nur zwei Punkten abgeschlagen das Schlusslicht bildet. Nun will die SV Hö.-Nie. mit Trainer Marcel Zalewski im 17. Anlauf endlich den ersten Saisonsieg einfahren.