Fußball-Landesliga Eine neue Erfahrung für Thomas Geist

Dafür sorgen die Eindrücke, die Thomas Geist bei der wöchentlichen Arbeit mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz sammelt. „Ich sehe immer wieder, dass wir Fortschritte machen. Das stimmt mich zuversichtlich“, sagt Geist. Er weiß aber, dass all die kleinen Schritte nach vorne während der Übungseinheiten die SV Hö.-Nie. nicht weiterbringen, wenn nicht endlich gepunktet wird. „Wir brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, weil das Selbstvertrauen natürlich angeknackst ist. Die Mannschaft setzt in den meisten Partien anfangs das gut um, was wir uns vorgenommen haben. Doch ein Rückschlag wirft sie direkt aus der Bahn“, so Coach.