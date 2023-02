Fußball-Testspiel SV Hönnepel-Niedermörmter gewinnt zweistellig

Thomas Geist nahm in der Halbzeitpause einige Umstellungen vor. So kam für Marco Cvetkovikj, der im offensiven Mittelfeld eine starke Leistung zeigte, der argentinische Neuzugang Fakundo Ruiz in die Partie. „Das Spiel war für uns ein richtig guter Test“, sagte Thomas Geist, der nach wie vor auf Mittelstürmer Pedro Santiago Cejas verzichten muss. Der Torjäger ist noch in seinem Heimatland Argentinien. Ob er in dieser Saison weiter für die SV Hö.-Nie. auflaufen wird, ist nach wie vor offen. „Ich habe Kontakt zu ihm. Am Dienstag oder Mittwoch wird sich entscheiden, ob er zu uns zurückkommen wird. Unsere Aussichten sind aber nicht schlecht“, so Geist.