Fußball-Landesliga Die SV Hö.-Nie. ist kaum noch zu retten

Voß musste in dem Lokalderby auf Levon Kürkciyan verzichten. Allerdings hatte dies einen erfreulichen Grund: Der Angreifer war am Spieltag Vater einer Tochter geworden. Auf der anderen Seite musste Hö.-Nie.-Trainer Thomas Geist wieder improvisieren. Da in Marco Kooijmans (gesperrt) und Lukas Nowicki (verletzt) zwei Innenverteidiger ausfielen, musste erneut Mittelfeldspieler Marvin Müller im Abwehrzentrum ran. Als zweite Spitze neben Dario Gerling ließ er in Luca Wiens einen ehemaligen Spieler der SGE auflaufen.