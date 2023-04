Fußball-Landesliga Das brisante Wiedersehen mit Ex-Trainer Sven Schützek

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga rechtzeitig Fahrt aufgenommen. Mit drei Siegen in Serie hat sich die Mannschaft von Trainer Thomas Geist vier Spieltage vor Saisonende aus der Abstiegszone verabschiedet. Wobei die Jungs von der Düffelsmühle speziell am vergangenen Sonntag eindrucksvoll demonstrierten, wozu sie an einem guten Tag in der Lage sind. In der Partie bei Genc Osman Duisburg war die SV Hö.-Nie. dem Mitkonkurrenten im Tabellenkeller in allen Belangen überlegen und behielt am Ende auch in der Höhe verdient mit 6:0 die Oberhand.