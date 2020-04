Fußball in der Corona-Krise : SV Hönnepel-Niedermörmter plädiert für mehr Auf- und keine Absteiger

Kalkar Der Trainer des Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter macht einen Vorschlag, wie die Saison bei einem Abbruch gewertet werden könnte.

Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) hat sich am Mittwochabend in einer Videokonferenz bei den Vereinen der Landesliga umgehört, wie es ihrer Meinung nach mit der wegen der Corona-Krise unterbrochenen Saison weitergehen könnte. Der FVN will sich bei diesen Konferenzen ein möglichst breites Meinungsbild verschaffen, um am Ende eine Entscheidung zu treffen, die von einer großen Mehrheit der Vereine getragen wird. Dabei deutet vieles darauf hin, dass es bei einem Abbruch der seit Mitte März ausgesetzten Spielzeit nur Aufsteiger und keine Absteiger geben wird.

Trainer Sven Schützek, der mit der SV Hönnepel-Niedermörmter in der Landesliga auf einem Abstiegsplatz steht, plädiert aus gutem Grund natürlich ebenfalls dafür, dass es keine Absteiger geben soll. Er macht zudem den Vorschlag, dass die beiden Tabellenersten der Landesliga sowie die jeweils drei besten Mannschaften der sechs Bezirksliga-Gruppen den Sprung in die höhere Klasse schaffen. Den erhöhten Aufstieg könne man dadurch wieder ausgleichen, dass in der nächsten Spielzeit eine dritte Landesliga-Gruppe eingeführt wird. Diese zusätzliche Gruppe in der sechsthöchsten Klasse könne durch einen erhöhten Abstieg in der kommenden Saison dann wieder aufgelöst werden, so Schützek.