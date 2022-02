Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter muss noch an der Chancenverwertung arbeiten

Kalkar Der Landesligist verliert das erste Testspiel des Wochenendes bei der DJK SF Lowick mit 0:3. Die Partie beim FC Viktoria Alpen gewinnt die Mannschaft mit 2:1.

Am Sonntag traten er und sein Team dann beim A-Ligisten FC Viktoria Alpen an. Am Ende gewann die SV Hö.-Nie. mit 2:1 (1:1). Nach zwölf Minuten traf Marvin Ellmann für den Favoriten. Doch dem Gastgeber gelang in der 19. Minute durch Dan Tooten das 1:1. Nach der Pause war es dann Gäste-Spieler Tobias Wetzel, der für den Landesligisten den Siegtreffer (72.) erzielte. „Erneut hätten wir mehr Tore machen können. Aber Torschusstraining als Übungseinheit und eine gute Chancenverwertung auf dem Platz sind nun mal zwei verschiedene Dinge“, sagte Geist. Doch auch hier sah er wieder gute Ansätze in der Entwicklung seiner Mannschaft. Ohne jedoch zu verhehlen, dass es noch einiges an Arbeit für ihn in den kommenden Wochen geben wird. „Man kann in so kurzer zeit nicht eine Mannschaft komplett neu einstellen. Wir müssen an den elementaren Dingen arbeiten und werden das auch tun.“