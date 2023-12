Fußball-Landesliga Schlusslicht beklagt viele Ausfälle

So oder so: Die SV Hö.-Nie. geht als krasser Außenseiter in die Begegnung. Das weit abgeschlagene Schlusslicht der Liga hat in den bisher ausgetragenen 17 Partien nur zwei Zähler sammeln können und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit den Abstieg in die Bezirksliga nicht verhindern können. Dennoch hat Marcel Zalewski auch vor der Partie in Scherpenberg die Hoffnung nicht aufgegeben, endlich den ersten Saisonsieg einzufahren.