Fußball-Landesliga Schlusslicht hat nichts zu bestellen

Wenigstens einen Punkt hatte sich Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter aus dem Gastspiel beim 1. FC Lintfort erhofft. Doch daraus wurde nichts. Die leichte Euphorie, die nach dem ersten Saisonsieg (2:1 in Scherpenberg) aufgekommen war, erhielt mit der hohen 0:5 (0:1)-Niederlage einen gewaltigen Dämpfer. „Die erste Halbzeit war in Ordnung, da haben wir gut gestanden. Aber nach der Pause waren wir immer einen oder zwei Schritte zu spät. Das war schon ein desolater Auftritt in Halbzeit zwei“, fasste Marcel Zalewski, Trainer der SV Hö.-Nie., das Geschehen zusammen.