Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter: Schludrigkeit der Spieler sorgt für verspäteten Anpfiff

Von Augenhöhe war keine Spur. Das Team aus Duisburg war in allen Belangen deutlich überlegen und kam zu einem nie gefährdeten 5:0 (3:0)-Erfolg. Allerdings fiel die Freude über den Sieg bei den Duisburger nicht sonderlich ausgelassen aus, denn trotz der eingefahrenen drei Zähler wird die Mannschaft den Abstieg wohl nicht verhindern können – zwölf Punkte trennen sie immer noch vom rettenden Ufer. Die SV Hö.-Nie., die in der kommenden Saison einen Neuanfang in der Bezirksliga starten will, konnte in keiner Phase der Begegnung mithalten und blieb während der gesamten 90 Minuten ungefährlich. Von Anfang an auf dem Platz war Trainer Marcel Zalewski als Spieler dabei, da gleich vier Kicker zu spät zur Platzanlage an der Düffelsmühle gekommen waren. Da war es gut, dass der Schiedsrichter auf Bitten des Gastgebers die Begegnung eine Viertelstunde später anpfiff. „Dieses Verhalten der Spieler kann ich nicht dulden. Schlimmer geht es nicht“, sagte Zalewsk, der sich über die Schludrigkeit des Quartetts ärgerte.