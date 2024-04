Fußball-Landesligist steht mit dem Rücken zur Wand SV Hönnepel-Niedermörmter will die Niederlage in Grenzen halten

Marcel Zalewski, Trainer des Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter, war nach dem Schlusspfiff im Spiel gegen den FSV Duisburg restlos bedient. Nicht nur die glatte 0:5-Heimniederlage stieß dem Coach, der selbst 90 Minuten auf dem Platz als Spieler aktiv war, sauer auf. Auch die Disziplin ließ zu wünschen übrig, da gleich vier Spieler viel zu spät auf der heimischen Anlage ankamen. „Schlimmer geht es nicht“, monierte Zalewski das Verhalten seiner Akteure. Aber auch auf dem Platz war der Auftritt des Teams sehr dürftig. Zwar wissen alle Beteiligten, dass die SV Hö.-Nie. in dieser personellen Konstellation in der Landesliga total überfordert ist, doch gegen den Abstiegskandidaten aus Duisburg ließ die Elf auch den Einsatz vermissen. Zeigte das Schlusslicht in den vorangegangenen Partien noch Kampfgeist und Ehrgeiz, so war gegen den FSV Duisburg davon keine Spur mehr.