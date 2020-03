Fußball : Gianni Giorri wird neuer Co-Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter

Kalkar Landesliga: Der 39-Jährige arbeitete zuvor schon bei Fichte Lintfort mit Coach Sven Schützek zusammen. Dustin Eichholz kommt als Verstärkung für die Offensive. Zudem ist El Houcine Bougjdi als Neuzugang im Gespräch.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat trotz ungewisser sportlicher Situation weitere personelle Weichen für die Zukunft gestellt. Sven Schützek, Coach des Fußball-Landesligisten, wird ab der kommenden Saison von einem Co-Trainer unterstützt, mit dem der 43-Jährige zuvor schon bei Fichte Lintfort ein Team gebildet hat: Gianni Giorri. Der 39-jährige Giorri verließ Fichte im Winter ebenfalls – zwei Wochen, nachdem der Landesligist die Zusammenarbeit mit Schützek beendet hatte. „Wir harmonieren sehr gut miteinander. Deshalb freue ich mich darüber, dass Gianni in der kommenden Saison wieder mit in meiner Mannschaft ist“, sagt Schützek. In welcher Funktion der derzeitige Co-Trainer Gerd Wirtz weiter für die SV Hö.-Nie. tätig sein wird, soll jetzt in Gesprächen geklärt werden.