Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter verpflichtet Florian Ortstadt

Kalkar Der 31 Jahre alte Stürmer wechselt vom Ligarivalen Fichte Lintfort, wo er sich mit Trainer Volker Hohmann überworfen hat, zum Landesligisten. Die SV Hö.-Nie. hofft, dass der Angreifer schon am Sonntag in der Partie beim RSV Praest eingesetzt werden kann.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hofft, dass sie den Neuzugang bereits am kommenden Sonntag, 15 Uhr, in der Begegnung beim Aufsteiger RSV Praest einsetzen kann. „Wir werden die nötigen Unterlagen so schnell wie möglich zum Verband bringen, damit es noch klappt“, sagte Schützek.