Fußball-Landesliga : SV Hö.-Nie. verpflichtet zwei weitere Neuzugänge

Defensivkraft Jonathan Brilski (links) war für Viktoria Goch in dieser Saison bislang in 24 Spielen im Einsatz und erzielte drei Treffer. RP-Foto: Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Jonathan Brilski wechselt von Viktoria Goch nach Kalkar. Zudem kommt Sandro Jakopic vom VfL Rhede. Der Klub sucht weiter einen Torwart und einen Mittelstürmer.

Der Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter hat die Neuzugänge Nummer elf und zwölf für die Saison 2022/2023 verpflichtet. So kommt Abwehrspieler Jonathan Brilski vom Bezirksligisten Viktoria Goch. Der 24-Jährige kickte zwei Jahre an der Marienwasserstraße. In der noch laufenden Spielzeit kommt Brilski auf 24 Einsätze und drei Treffer für die Viktoria, die den Aufstieg in der Gruppe fünf als Tabellenzweiter knapp verpasst hat. Zuvor kickte Jonathan Brilski für den FC Meerfeld.

Außerdem wechselt in Sandro Jakopic bereits der dritte Akteur des VfL Rhede, der als abgeschlagener Tabellenvorletzter der Landesliga den Gang in die Bezirksliga antreten musste, nach Kalkar. Zuvor hatten die VfL-Akteure Andre Terfurth und Biyan Kesen der SV Hö.-Nie. bereits die Zusage gegeben. Der 21-jährige Offensivakteur Sandro Jakopic gehörte in einer schwachen Saison noch zu den besten Rheder Spielern. Der beidfüßige Youngster traf in 23 Begegnungen fünf Mal.

„Jonathan Brilski und Sandro Jakopic sind passende Ergänzungen für unseren Kader, weil sie ihre Qualität bereits unter Beweis gestellt haben und trotzdem noch reichlich Potenzial haben. Ein großes Kompliment möchte ich unserem Teammanager Michael Kröll machen. Er hat zusammen mit mir unermüdlich und erfolgreich an dem neuen Kader gebastelt. Ohne ihn wären wir nicht so schnell so weit gekommen“, sagt Thomas Geist, Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter. Nun sucht der Landesligist noch einen Torwart sowie einen Mittelstürmer.