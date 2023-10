Fußball-Landesliga SV Hö.-Nie. ist bereits jetzt kaum noch zu retten

Aufsteiger SV Budberg hat sich nach Anfangsschwierigkeiten in der Landesliga akklimatisiert. Zwar hält sich die Mannschaft ebenfalls noch in der Abstiegszone auf, doch der Trend zeigt nach oben. So holte die Mannschaft aus den vergangenen fünf Spielen neun Zähler. Mit einem 5:4 gegen den SV Biemenhorst gelang zuletzt eine große Überraschung. Mann des Tages war der junge Angreifer Moritz Paul, der als vierfacher Torschütze glänzte. Auf den 20-Jährigen werden Koijmans, Brilski und Co. ganz besonders achten müssen.