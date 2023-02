Wackelkandidaten unter sich Abstiegskampf pur an der Düffelsmühle

„Butter bei die Fische“ heißt es aber am Sonntag ab 15 Uhr, wenn auf dem „Acker“ in Niedermörmter wichtige Ligapunkte vergeben werden. „Wir haben die große Chance, uns mit einem Erfolg ein wenig absetzen zu können. Auf der anderen Seite besteht aber auch die Gefahr, dass sich unsere Lage im Falle einer Niederlage direkt wieder verschärft“, so Clarke. Im Hinspiel hatte seine Mannschaft das bessere Ende für sich und behielt verdient mit 2:0 die Oberhand. In der Fremde wären die Sportfreunde auch schon mit einem Punkt zufrieden, um den Gastgeber auf Distanz halten zu können.