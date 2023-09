Fußball-Landesliga Der Acker bebt schon lange nicht mehr

„Wir müssen arbeiten, arbeiten und arbeiten“, fordert Geist vor dem anstehenden siebten Saisonspiel. Am Sonntag gibt Blau-Weiß Dingden seine Visitenkarte auf dem legendären Acker an der Düffelsmühle ab, der sich zurzeit allerdings im Ruhemodus befindet. Die Aufgabe hat es in sich. Denn der Gast aus Dingden, der seit dieser Serie vom Halderner Jürgen Stratmann trainiert wird, gehört zum engeren Kreis der Titelkandidaten.