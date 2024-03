Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter hofft weiter auf den zweiten Saisonsieg

Gut scheint in der Mannschaft auch das Training von Marcel Zalewski anzukommen. Denn trotz der aussichtslosen Tabellensituation konnte der Coach am vergangenen Mittwoch 16 Spieler zur Übungseinheit auf dem Reeser Kunstrasen begrüßen. Am Sonntag wird Zalewski auf den beruflich verhinderten Tobias Claaßen verzichten müssen. Der Trainer will sein Team in Essen in taktischer Hinsicht etwas umstellen. Natürlich wird die Mannschaft mit einer starken defensiven Ausrichtung starten. Doch vorne soll es nun Biyan Kesan an vorderster Front richten. Wito Wojciechowski soll aus der zweiten Reihe das Offensivspiel beleben. Auch hofft Zalewski auf etwas Spielglück. „Wenn wir es schaffen, bis zur Halbzeit die Null zu halten, ist für uns etwas möglich. Ein bis zwei Chancen bekommen wir sicherlich im zweiten Durchgang, die wir dann auch nutzen müssen“, sagt der Trainer. Und vielleicht klappt es dann für ihn und sein Team ja am Sonntag mit dem zweiten Saisonsieg.