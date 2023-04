Fußball-Landesliga Seriensieger SV Hö.-Nie. fast gerettet

Die SV Hönnepel-Niedermörmter ist die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Landesliga. Nach dem 6:0 bei Genc Osman Duisburg feierten die Jungs von Trainer Thomas Geist am Samstag an der heimischen Düffelsmühle das nächste Schützenfest. Gegen Verfolger Spvgg. Sterkrade-Nord gelang ein auch in der Höhe verdientes 5:0 (4:0) – bereits Sieg Nummer vier in Serie. Damit hat die Mannschaft drei Spieltage vor Saisonende fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone und steht dicht vor der Rettung. „Nein, erleichtert bin ich nicht. Warum sollte ich erleichtert sein? Ich weiß, was meine Mannschaft kann. Aber ich bin zufrieden, sehr sogar“, sagte Geist.