Fußball-Landesliga SV Hö.-Nie. hat den Klassenerhalt vor Augen

Da trifft es sich gut, dass Marvin Müller seine Sperre abgesessen hat. Der Stabilisator im Mittelfeld wurde in Bedburg-Hau schmerzlich vermisst und fehlte an allen Ecken und Enden. Dafür fehlt diesmal Kapitän Peter Mayr, der nach seiner fünften Gelben Karte zuschauen muss. Wie auch immer – für den Gastgeber ist am Sonntag ein Sieg Pflicht.