Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter unter Zugzwang

„Wir werden auf jeden Fall gut vorbereitet in das Spiel gehen“, sagt Thomas Geist, Coach der SV Hönnepel-Niedermörmter. „Die Trainingsbeteiligung war sehr gut und die Intensität bei den Übungseinheiten hoch.“ Geist muss aber am Sonntag in der richtungsweisenden Partie einige wichtige Spieler ersetzen. Mittelfeldakteur Marvin Müller muss pausieren, weil er am vergangenen Sonntag beim 1:3 bei der DJK Arminia Klosterhardt die Gelb-Rote Karte erhalten hat. Innenverteidiger Jonathan Brilski sowie die Mittelfeldspieler Sandro Jakopic (beide Muskelverletzung) und Demiri Kosovar (Schulterblessur) sind ebenfalls nicht dabei. „Wir haben aber einen breiten Kader. Jetzt müssen halt andere Spieler in die Bresche springen und sich anbieten“, sagt Geist. „Wir wollen wir aus der Begegnung auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen. Wir brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis.“