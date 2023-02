Fußball-Landesligist testet doppelt SV Hönnepel-Niedermörmter spielt zweimal unentschieden

Aber auch ohne den Stürmer ist die Vorbereitung im vollen Gange. Nach zwei intensiven Trainingseinheiten standen am Wochenende zwei Testspiele gegen Bezirksligisten an. Dabei reichte es in den Partien jeweils zu einem Unentschiden. Gegen Gastgeber FC Neukirchen-Vluyn zeigte sich die SV Hö.-Nie. sehr dominant, ließ beim 1:1 (1:0) aber viele Gelegenheiten ungenutzt. „Eigentlich hätten wir vier oder fünf Tore schießen müssen“, so Geist. So reichte es nur zum Ausgleichstreffer durch Abwehrchef Lukas Nowicki (73.).