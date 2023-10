Fußball-Landesliga SV Hönnepel-Niedermörmter holt in Unterzahl den ersten Punkt

Das Warten auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison hat für den Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter ein Ende. In einer umkämpften Begegnung ertrotzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Geist in Unterzahl ein 1:1 (1:1) in der Heimpartie gegen den SV Budberg. Der Gastgeber hatte ab der 21. Minute einen Akteur weniger auf dem Rasen, weil der Niederländer Marco Kooijmans nach einem überflüssigen Foul die Gelbe Karte gesehen und seinen Gegenspieler daraufhin umgeschubst hatte, wofür er die Ampelkarte erhielt. Doch seine Teamkollegen glichen das Manko mit unbändigem Kampfgeist aus und kamen zu Recht zu einem kleinen Erfolgserlebnis. „Wir haben uns den Punkt redlich verdient. Unsere große Laufbereitschaft und unsere intakte Moral wurden endlich belohnt“, sagte Thomas Geist.