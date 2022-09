Fußball-Landesliga : SV Hönnepel-Niedermörmter verpasst Sieg

Kalkar Die Mannschaft lässt beim 1:1 gegen BW Dingden einige gute Chancen aus. Der argentinische Neuzugang Pedro Santiago Cejas trifft beim Heimdebüt.

Mit einer äußerst engagierten Leistung hat sich Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter im zweiten Saisonspiel den ersten Punkt erkämpft. Und für die Mannschaft von Trainer Thomas Geist wäre beim 1:1 (0:0) in der Heimpartie gegen Blau-Weiß Dingden sogar mehr drin gewesen. „Wir waren dem Sieg sehr nahe“, sagte Geist nach der umkämpften Begegnung. Absolut unzufrieden war sein Gegenüber Dirk Juch. „Wir waren grottenschlecht“, sagte der Coach der Blau-Weißen, die in der vergangenen Saison Vizemeister geworden waren.

In Durchgang eins starteten beide Teams recht offensiv, doch klare Torgelegenheiten blieben rar. Nur in der 19. Minute musste der Dingdener Keeper Johannes Buers sein Können bei einem Schuss von Baran Özcan zeigen. In der 52. Minute bot sich BWD-Torjäger Mohamad Salman eine große Chance, doch er rutschte knapp am Ball vorbei. Besser machte es Pedro Santiago Cejas (56.), der nach einem Zuspiel von Peter Mayr traf. Ein sehenswerter Sololauf von Alpay Erdem nur wenige Minuten später wurde erst von Torhüter Johannes Buers gestoppt. Und dann hätte der kurz zuvor eingewechselte Arda Gözüdok das 2:0 für den Gastgeber erzielen müssen. Nach einer herrlichen Kombination über Özcan und Cejas wurde Gözüdok freigespielt, doch der Angreifer traf aus kürzester Distanz nur den Pfosten (61.). Wenig später ließ Robin Volmering (66.) mit einem Traumtor die Träume der SV Hönnepel-Niedermörmter von einem Sieg wie eine Seifenblase platzen. „Dieses Tor war absolut unhaltbar. Unser Keeper hat den Ball erst gesehen, als er schon im Netz lag“, sagte Thomas Geist. Danach gab es noch einige Gelegenheiten für beide Mannschaften - Zählbares sprang allerdings nicht mehr heraus.