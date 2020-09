Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter erreicht in Lintfort ein 1:1

Kalkar David Gehle sichert dem Landesligisten mit seinem Ausgleichstreffer in der 84. Minute einen Punkt. Trainer Sven Schützek ist mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.

Der Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter hat ein 1:1 (0:0) bei der TuS Fichte Lintfort erreicht. „Ich bin sehr zufrieden und auch ein bisschen stolz auf meine Mannschaft“, sagte Trainer Sven Schützek bei seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Er hatte bis zum Winter viereinhalb Jahre als Coach in Kamp-Lintfort gearbeitet. Die Schwarz-Gelben postierten sich von Beginn an tief in der eigenen Hälfte. „Wir hatten der schwierigen Vorbereitung geschuldet wenig Kraft“, so Schützek. So besaß Fichte im ersten Durchgang viel Ballbesitz – ohne sich dabei hochkarätige Chancen herauszuspielen.