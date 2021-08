Fußball-Landesliga : Eine ganz besondere Partie für Baris Özcelik

Kalkar Der Akteur des Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter spielt erstmals gegen seinen langjährigen Klub Fichte Lintfort. Auch Trainer Sven Schützek kehrt am Sonntag an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Für Sven Schützek, Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter, ist es keine besondere Sache mehr, wenn er am Sonntag, 15.30 Uhr, mit dem Fußball-Landesligisten an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Er spielt mit seinem Team bei Fichte Lintfort, wo Schützek von 2015 bis 2019 als Coach gearbeitet und mit der Mannschaft den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat. „In der vergangenen Saison war es noch anders, weil es das erste Spiel gegen Lintfort nach meiner Rückkehr zur SV Hönnepel-Niedermörmter war. Jetzt gibt es aber kein Kribbeln mehr“, sagt Schützek.