Fußball : SV Hönnepel-Niedermörmter bleibt zuversichtlich

Jonas Vengels kann nicht für die SV Hö.-Nie. auflaufen. Foto: Markus van Offern

Kalkar Am Sonntagmittag empfängt der Landesligist den Tabellenzweiten BW Dingden. Trainer Thomas Geist ist optimistisch, doch ungelegen kommen die verletzungsbedingten Ausfälle von Lukas Nowicki und Jonas Vengels.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Gewissermaßen war die Pokalpartie gegen Viktoria Goch am Mittwoch für den Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter ein Bonusspiel. Immerhin liegt der Fokus auf dem Klassenerhalt. Dennoch war das Spiel schlauchend, und das 2:4 nach Verlängerung ärgerlich.

Nun geht es für die Kalkarer wieder um Zählbares im Abstiegskampf. Am Sonntag, 15 Uhr, ist BW Dingden zu Gast. BWD steht auf Platz zwei und befindet sich in Schlagdistanz zum Tabellenführer SV Sonsbeck. Seit Mitte November 2021 sind die Dingdener in der Liga ungeschlagen. „Die Favoritenrolle liegt auf jeden Fall bei BW Dingden, wir sind der Außenseiter. Dieses Spiel ist aus unserer Sicht zwar nicht entscheidend, doch es tut dem Punktekonto und dem Selbstbewusstsein natürlich gut, gegen solche Teams etwas zu holen. Das ist uns schon gegen Fichte Lintfort sehr gut gelungen. Daher gehen wir auch mit großer Zuversicht ins Spiel“, sagt Coach Thomas Geist, dessen Mannschaft fünf Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang hat.

Im Hinspiel hatten sich die Teams 1:1 getrennt. Damals stand noch Sven Schützek bei der SV Hö.-Nie. an der Seitenlinie. „Ich habe mir von den Spielern berichten lassen, dass die Mannschaft im Hinspiel sehr gut aufgetreten ist und sich den Punkt verdient hat“, sagt Geist. Auch er hat die Dingdener bereits analysiert. „Da kommt eine sehr gute Mannschaft auf uns zu, die starke Einzelspieler hat. Auffällig ist die Standardstärke. Sie haben viele hochgewachsene und kopfballstarke Jungs, die große Torgefahr ausstrahlen“, so Geist, der seinen Spielern nach dem Pokalkracher unter der Woche am Donnerstag trainingsfrei gegeben hatte.