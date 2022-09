Fußball-Landesliga : Thomas Geist lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Kalkar Der Trainer der SV Hönnepel-Niedermörmter geht zuversichtlich ins Heimspiel gegen BW Dingden. Er geht davon aus, dass die Mannschaft das 0:5 beim Titelanwärter SV Scherpenberg verdaut hat.

Geist glaubt nach wie vor, dass die SV Hönnepel-Niedermörmter eine Mannschaft beisammen hat, die in der Landesliga bestehen kann. „Das Potenzial für die Klasse ist zweifelsohne vorhanden. Das Problem aktuell ist nur, dass wir noch zu viele Fehler machen. Niederlagen wie gegen Scherpenberg sind ärgerlich, aber nicht tragisch. Wichtig ist nur, dass man aus solchen Spielen lernt“, so Geist.

Dass der Landesligist die ersten Lehren aus der Partie gegen den Titelanwärter gezogen hat, will er am Sonntag, 15 Uhr, in der Heimpartie gegen BW Dingden beweisen. Der Gegner wurde in der vergangenen Saison Vizemeister und scheint auch in dieser Spielzeit für eine Spitzenposition infrage zu kommen. Geist ist sich der Schwere der Aufgabe, die auf sein Personal wartet, durchaus bewusst. Trotzdem ist er guter Dinge, zumal seinem Team in der vergangenen Saison ein 1:0-Heimsieg gegen BW Dingden gelungen ist. „Ich bin zuversichtlich, dass wir auch diesmal punkten können“, sagt der Coach.