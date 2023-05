5:0 gegen TSV Wachtenonk-Wankum SV Hönnepel-Niedermörmter bleibt in der Landesliga

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat es geschafft. Die Mannschaft von Trainer Thomas Geist wird auch in der kommenden Saison in der Fußball-Landesliga auflaufen. Sie beseitigte am Sonntag mit einem ungefährdeten 5:0 (4:0)-Heimsieg gegen den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenletzten TSV Wachtendonk-Wankum die letzten Zweifel am Verbleib in der Liga. Das Zittern hat damit schon vor dem letzten Spieltag ein Ende. „Es ist sensationell, dass wir uns in dieser ausgeglichenen Klasse behauptet haben“, sagte Geist, dessen Mannschaft fünf ihrer letzten sechs Spiele gewonnen hat.