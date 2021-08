Fußball-Landesliga : Marvin Ellmann macht den Unterschied aus

Kalkar Der Torjäger erzielt beim 3:1-Heimsieg der SV Hönnepel-Niedermörmter gegen den RSV Praest alle drei Treffer. Der Gastgeber muss den Sieg aber teuer erkaufen. Zwei Spieler müssen verletzt vom Platz.

Wohl dem, der einen Torjäger wie Marvin Ellmann in seinen Reihen hat. Der Angreifer des Fußball-Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter war am Samstag der alles entscheidende Akteur beim 3:1 (1:0)-Heimsieg seiner Mannschaft in der Auftaktpartie gegen den RSV Praest. In den wichtigen Momenten war der 33-Jährige zur Stelle und erzielte alle drei Treffer des Gastgebers. „Die individuelle Klasse von Marvin Ellmann war entscheidend und hat in erster Linie den Unterschied ausgemacht“, stellte nach dem Abpfiff auch Roland Kock, Trainer des RSV Praest, anerkennend fest.