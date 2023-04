Fußball-Landesliga Pedro Cejas der Garant für den Erfolg der SV Hönnepel-Niedermörmter

Von nun an diktierte die Spielvereinigung die Partie und wurde dafür in der 58. Minute belohnt. Nach einem Pass von Lukas Nowickis nahm Pedro Cejas den Ball kurz vor dem Strafraum an und erzielte mit einem Drehschuss das überfällige 2:1. Es wäre sogar noch mehr drin gewesen, doch Marvin Hitzek schoss aus kürzester Distanz weit übers Ziel.