Fußball-Landesliga SV Hö.-Nie. benötigt ganz schnell ein Erfolgserlebnis

Trotz der anhaltenden Talfahrt ist der Coach mit der Entwicklung seiner Mannschaft durchaus zufrieden. „Die Spieler lassen sich trotz des Fehlstarts in keinster Weise hängen und halten gut dagegen. Auch in Sachen Trainingsbeteiligung kann ich mich nicht beklagen“, so Geist. Selbstverständlich weiß aber auch er ganz genau, dass endlich Punkte her müssen. „Der Bock muss umgestoßen werden. Sonst verlieren wir das untere Mittelfeld allmählich aus den Augen.“