Nach dem Verlust von 14 Spielern Die schwere Mission der SV Hönnepel-Niedermörmter

Michael Kröll wusste am Sonntag, was das Gebot der Stunde war nach dem ersten Auftritt in neuer Formation. Der Teammanager der SV Hönnepel-Niedermörmter nahm nach der mit 0:4 verlorenen Nachholpartie gegen den ESC Rellinghausen die Akteure des Tabellenletzten der Fußball-Landesliga beim Verlassen des Spielfelds in Empfang, lobte sie oder klopfte ihnen aufmunternd auf die Schulter. Das Bild hatte durchaus Symbolcharakter. Denn es wird wahrscheinlich auch in den kommenden Wochen viel mentale Aufbauarbeit nötig sein für ein Team in überaus schwerer Mission.