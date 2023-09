Fußball-Landesliga SV Hö.-Nie. benötigt Erfolgserlebnis

„Steele hat eine gute Mannschaft. Dort hängen die Trauben hoch“, befürchtet Geist. Fakt ist aber auch, dass der Gegner immer noch nach seiner Form sucht. So kassierten die Essener am vergangenen Sonntag eine glatte 2:5-Niederlage beim SV Biemenhorst. Ohnehin sieht Sattelfestigkeit in der Abwehr anders aus – in fünf Spielen hat die Spielvereinigung Steele bereits 16 Gegentreffer einstecken müssen. Auf der anderen Seite haben die Essener einen gefährlichen Torjäger in ihren Reihen. Timo Nickel hat mit bislang vier Treffern großen Anteil daran, dass seine Mannschaft immerhin schon vier Punkte auf dem Konto hat.