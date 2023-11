Fußball-Landesliga SV Hö.-Nie. hofft auf Sieg im Kellerduell

Einen ganz wichtigen Punkt erkämpfte sich die SGE Bedburg-Hau am zurückliegenden Spieltag mit dem 3:3 in der Heimpartie gegen den SV Scherpenberg. Dabei sah der Gastgeber in der Begegnung lange Zeit wie der klare Verlierer aus. Schließlich führte der Gegner nach einer bravourösen und souveränen Vorstellung zur Pause schon klar mit 3:0. Aber die SGE Bedburg-Hau steckte nicht auf und drehte dank einer enormen Leistungssteigerung die Partie noch im zweiten Durchgang und kam zu drei Treffern, sodass es am Ende doch noch zu einer mehr als verdienten Punkteteilung kam.