Fußball-Landesliga SV Hö.-Nie. sendet ein Lebenszeichen

Dabei schienen die Dinge vor knapp 100 Zuschauern an der Düffelsmühle zunächst den erwarteten Lauf zu nehmen. In der 16. Minute bekamen die Gäste aus Hattingen einen Freistoß in Höhe der Eckfahne zugesprochen. Der Ball segelte in den Strafraum, dort war Jason-Lee Gerhardt per Kopf zum 1:0 für den Favoriten zur Stelle. „Das war in diesem Moment schlecht verteidigt“, so Geist, der ansonsten mit seiner Mannschaft sehr zufrieden sein durfte. Bis auf diese eine Szene stand die Abwehr des Gastgebers sehr sicher – der Tabellenführer hatte im ersten Durchgang keine weitere Chance mehr. Ganz anders die SV Hö.-Nie., die sich nicht versteckte und einige Male gefährlich konterte. Sandro Jakopic, Dario Gerling und Tyrese Pritzer hatten den Ausgleich vor der Pause auf dem Fuß, scheiterten aber jeweils knapp.