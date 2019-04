Fußball : Hö.-Nie.: Die Luft wird immer dünner

Hö.-Nie.-Stürmer Can Yilmaz mit akrobatischer Einlage. Er und seine Teamkollegen brauchen im Abstiegskampf dringend Punkte. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Fußball-Landesliga: SV Hö.-Nie. – Duisburger SV 1900 (heute, 20 Uhr).

Wenig Zeit zur Besinnlichkeit haben über die Ostertage die Aktiven der Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter. Der Kalkarer Landesligist steckt mitten im Kampf um den Klassenerhalt und hat am Gründonnerstag und am Ostermontag wichtige Spiele vor der Brust: Am Donnerstag müssen die Schwarz-Gelben um 20 Uhr zuhause gegen den Duisburger SV ran, und am Montag kommt um 15 Uhr der FC Kray nach Kalkar.

Die sportliche Situation hat sich am vergangenen Sonntag bei den Schwarz-Gelben verschlechtert: Mit 1:2 unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas von Kuczkowski bei TuS Fichte Lintfort. Zwar zeigte Hö.-Nie. am Volkspark eine gute Leistung – Chancen zum Punktgewinn ließ die Mannschaft aber ungenutzt.

Weil Konkurrent GSV Moers parallel zuhause gegen den SV Burgaltendorf gewann (2:0), beträgt der Abstand der Bullen auf den voraussichtlich rettenden Platz 14 nun acht Spiele vor Saisonende sieben Punkte. Im Heimspiel gegen den Duisburger SV muss also dringend Zählbares her für die Schwarz-Gelben, deren Coach Thomas von Kuczkowski mit Blick auf das Ziel Klassenerhalt am Sonntag sagte: „Wir geben nicht auf.“

Mit dem DSV erwartet die Schwarz-Gelben am Donnerstag allerdings keine einfache Aufgabe: Der Tabellenzwölfte, dessen Klassenerhalt mit 32 Punkten auch noch nicht gesichert ist, hat am vergangenen Sonntag den Tabellenzweiten SV Sonsbeck überraschend mit 4:1 geschlagen. Zwar hatten die Sonsbecker den Duisburger Gegner in der ersten Halbzeit noch gut im Griff – nach Wiederanpfiff drehte die Mannschaft des erst 26-jährigen Trainers Julien Schneider die Partie jedoch zu ihren Gunsten.

„Das war ein Sieg, mit dem der neutrale Zuschauer wohl kaum gerechnet hat. Wir sollten zusehen, dieses Gesicht auch auswärts in Kalkar zu zeigen, denn unsere Mitstreiter holen auch einen Dreier nach dem anderen“, sagte der DSV-Coach nach Abpfiff. „Duisburg war frecher, bissiger und mutiger, so dass die Niederlage am Ende auch verdient ist“, resümierte Sonsbecks Coach Werner Buttgereit.

Hö.-Nie. dürfte dementsprechend gewarnt sein vor den Gästen aus Duisburg, die seit Ende der Winterpause 13 Punkte in sieben Spielen holten. Doch auch die Schwarz-Gelben können an eine gute Leistung aus dem Spiel gegen Fichte Lintfort anknüpfen, bei der die Mannschaft alles umgesetzt habe, was sie sich vornahm, so Hö.-Nie.-Trainer Thomas von Kuczkowski. Zu arbeiten ist bei den Schwarz-Gelben aber noch an der zuletzt dürftigen Chancenverwertung, die gegen Fichte keinen Punktgewinn zuließ.