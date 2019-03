Fußball: SV Hö.-Nie. nach Chaos-Tagen: Gefühlter Sieg in Oberhausen

Kalkar Sterkrade-Nord – SV Hönnepel-Niedermörmter 2:2 (1:0).

Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter hat eine eindrucksvolle Reaktion auf die vereinsinternen Turbulenzen unter der Woche gezeigt: Die Schwarz-Gelben holten nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt beim Tabellenfünften Sterkrade-Nord. Die Gäste waren auf dem Kunstrasen der Nordler früh in Rückstand geraten: Hilal Ali Khan (17.) bugsierte den Ball nach einer Ecke zum 1:0 für die Oberhausener ins Tor. Die Hausherren hatten in der ersten Halbzeit die besseren Gelegenheiten, doch auch Hö.-Nie. sorgte einige Male für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. So musste sich der Oberhausener Keeper Akin Ergin in der 26. Minute nach einem Freistoß von Nils Hermsen lang machen. Mit 1:0 ging’s in die Pause, und nach Wiederanpfiff dauerte es nicht lange, bis die Nordler auf 2:0 erhöhten: Dennis Charlier schoss den Ball nach einer Ecke per Fallrückzieher – Marke „Tor des Monats“ – ins Gästetor. Hö.-Nie. ging daraufhin mehr in die Offensive – mit Erfolg: In der 64. Spielminute belohnte sich Prince Kimbakidila für sein hohes Laufpensum auf außen, indem er ein Zuspiel von Kapitän Edin Husic zum 1:2-Anschlusstreffer verwertete. Die Schwarz-Gelben blieben am Drücker und in der 75. Spielminute gelangte ein Steilpass aus der Hintermannschaft durch die Schnittstelle der Nordler-Abwehr. Nils Hermsen blieb cool und schloss den Konter der Schwarz-Gelben mit dem 2:2-Ausgleichstreffer ab. Als eine Viertelstunde später der Abpfiff ertönte, war den Schwarz-Gelben die Erleichterung nach einer turbulenten Woche anzusehen. Von einem „gefühlten Sieg“ sprach Hö.-Nie.-Trainer Thomas von Kuczkowski. Denn nach dem Rücktritt des sportlichen Leiters und des Teammanagers sowie von sieben Spielern war zunächst unklar, ob die Kalkarer überhaupt nach Oberhausen reisen würden. „Was die Spieler in dieser Woche emotional mitgemacht haben, erlebt man in der schlimmsten Ehe nicht“, so der Coach, der seine Schützlinge für einen starken Auftritt beim Tabellenfünften lobte. „Riesenkompliment an die Mannschaft – sie hat nicht aufgegeben und ist nach dem zweiten Gegentor stark zurückgekommen.“ Die Spieler hätten sich gegenseitig unterstützt und versucht, Fehler der Mitspieler zu kompensieren, sagte der Trainer, und resümierte: „Die Mannschaft ist intakt.“