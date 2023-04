Fußball-Landesliga SV Hö.-Nie. hat es selbst in der Hand

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat sich im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga mit zwei Siegen in Folge wieder in eine recht aussichtsreiche Position gebracht. Die Mannschaft steht zwar mit 25 Zählern noch auf dem ersten der vier Plätze, die hinunter in die Bezirksliga führen. Doch das Team von Trainer Thomas Geist hat nach Punkten mit dem SV Genc Osman Duisburg gleichgezogen, der den rettenden zehnten Platz einnimmt. Und am Sonntag, 15.30 Uhr, hat die SV Hö.-Nie. die Chance, am Kontrahenten vorbeizuziehen, weil sie beim SV Genc Osman antritt.