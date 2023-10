Fußball-Landesliga Fünkchen Hoffnung an der Düffelsmühle

Wesentlich entspannter ist die Lage bei der SGE Bedburg-Hau, die gegen den Lokalrivalen aus Kalkar in jeder Hinsicht zu überzeugen wusste. Eine ganz starke Vorstellung lieferte Sezai Kezer gegen den Tabellenletzten ab. Der Neuzugang vom Oberligisten 1. FC Kleve hatte mit seinen drei Treffern maßgeblichen Anteil am Erfolg. Während Kezer am Klever Bresserberg meistens als Verteidiger auflief, beorderte ihn SGE-Coach Jo Voß an die vorderste Front. „Ich habe Sezai schon als Nachwuchsspieler in Kleve trainiert. Für ihn ist die Offensive kein Neuland. Bei mir spielte er immer vorne. Von daher wusste ich, dass ich kein Risiko eingehe“, erklärt Voß den Positionswechsel, der sich gegen den überforderten Nachbarn voll auszahlte. Am Sonntag muss Kezer mit seinen Teamgefährten beim ESC Rellinghausen ran. Die Eisenbahner aus Essen haben 16 Punkte und damit einen Zähler mehr als der Gast auf ihrem Konto.