Fußball-Landesliga Das Duell der Kellerkinder mit insgesamt 178 Gegentoren

Man mag’s zwar kaum glauben, es ist aber wahr. Es gibt tatsächlich eine Statistik in der Fußball-Landesliga, in der das abgeschlagene Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter nicht den Tiefstwert erreicht. Bislang hat die Mannschaft in 27 Spielen 88 Gegentore kassiert. Und siehe da: Die Torhüter des Vorletzten FSV Duisburg haben in bisher 26 Begegnungen bereits 90 Mal hinter sich greifen müssen. Das kann also heiter werden, wenn die beiden designierten Absteiger am Sonntag ab 15 Uhr an der Düffelsmühle aufeinandertreffen.